İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Euro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 42,5350 liradan, avro 49,3450 liradan satışa sunuldu. Dolar ve avro fiyatları dünkü seviyelere göre küçük değişiklikler gösterdi.
İstanbul serbest piyasada dolar 42,5350 liradan, avro 49,3450 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 42,5330 liradan alınan dolar, 42,5350 liradan satılıyor. 49,3430 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 49,3450 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 42,4370, avronun satış fiyatı ise 49,3460 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi