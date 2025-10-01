İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Euro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 41,5880 liradan, euro ise 48,9210 liradan işlem görüyor. Önceki günde dolar 41,5820, euro 48,8130 liradan satılmıştı.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi