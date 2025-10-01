Haberler

İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Euro Fiyatları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 41,5880 liradan, euro ise 48,9210 liradan işlem görüyor. Önceki günde dolar 41,5820, euro 48,8130 liradan satılmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,5880 liradan, avro 48,9210 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,5860 liradan alınan dolar, 41,5880 liradan satılıyor. 48,9190 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,9210 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,5820, avronun satış fiyatı ise 48,8130 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem bugün resmen başlıyor
Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde

Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.