İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Euro Fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 40,4130 lira, avro ise 47,2630 lira olarak işlem görüyor. Önceki güne göre dolar ve avro fiyatlarında artış yaşandı.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,4130 liradan, avro 47,2630 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,4110 liradan alınan dolar, 40,4130 liradan satılıyor. 47,2610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,2630 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,3880, avronun satış fiyatı ise 47,1530 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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