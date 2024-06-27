İstanbul serbest piyasada dolar ve euro düşüşte
İstanbul serbest piyasada dolar 32,8330 liradan, avro 35,1190 liradan güne başladı. Dolar ve euro değer kaybederken, doların satış fiyatı 32,8330 lira, avronun satış fiyatı ise 35,1190 lira olarak belirlendi. Önceki gün ise doların satış fiyatı 32,8800 lira, avronun satış fiyatı ise 35,1240 lira seviyesindeydi.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,8330 liradan, avro 35,1190 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,8310 liradan alınan dolar, 32,8330 liradan satılıyor. 35,1170 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,1190 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,8800 lira, avronun satış fiyatı ise 35,1240 lira olmuştu.