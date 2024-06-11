İstanbul serbest piyasada dolar ve euro düşüşte
İstanbul serbest piyasada dolar 32,3650 liradan, avro 34,8420 liradan güne başladı. Dolar ve euro değer kaybederken, doların satış fiyatı 32,3650 lira, avronun satış fiyatı ise 34,8420 lira olarak belirlendi. Önceki günkü fiyatlar ise dolar için 32,3960 lira, euro için 34,7870 lira idi.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,3650 liradan, avro 34,8420 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,3630 liradan alınan dolar, 32,3650 liradan satılıyor. 34,8400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,8420 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,3960 lira, avronun satış fiyatı ise 34,7870 lira olmuştu.