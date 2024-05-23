İstanbul serbest piyasada dolar ve euro düşüşte
İstanbul serbest piyasada dolar 32,1990 liradan, avro 34,8570 liradan güne başladı. Dolar ve euro değer kaybederken, doların satış fiyatı 32,1990 lira, avronun satış fiyatı ise 34,8570 lira olarak belirlendi.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,1990 liradan, avro 34,8570 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,1970 liradan alınan dolar, 32,1990 liradan satılıyor. 34,8550 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,8570 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,1960 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9130 lira olmuştu.