İstanbul serbest piyasada dolar ve euro düşüşte
İstanbul serbest piyasada dolar 32,2160 liradan, avro 34,7530 liradan güne başladı. Dolar ve euro değer kaybederken, doların satış fiyatı 32,2160 lira, avronun satış fiyatı ise 34,7530 lira olarak belirlendi. Önceki gün ise doların satış fiyatı 32,2110 lira, avronun satış fiyatı ise 34,8060 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,2160 liradan, avro 34,7530 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,2140 liradan alınan dolar, 32,2160 liradan satılıyor. 34,7510 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,7530 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,2110 lira, avronun satış fiyatı ise 34,8060 lira olmuştu.