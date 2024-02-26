İstanbul serbest piyasada dolar ve euro düşüşte
İstanbul serbest piyasada dolar 31,0950 liradan, avro 33,6520 liradan haftaya başladı. Cuma gününe göre dolar ve euro değer kaybetti.
İstanbul serbest piyasada dolar 31,0950 liradan, avro 33,6520 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 31,0930 liradan alınan dolar, 31,0950 liradan satılıyor. 33,6500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,6520 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 31,0920 lira, avronun satış fiyatı ise 33,7050 lira olmuştu.