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İstanbul serbest piyasada dolar ve euro düşüşte

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İstanbul serbest piyasada dolar 30,2840 liradan, avro 32,9010 liradan güne başladı. Dolar ve euro değer kaybederken, doların satış fiyatı 30,2840 lira, avronun satış fiyatı ise 32,9010 lira olarak belirlendi.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,2840 liradan, avro 32,9010 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 30,2820 liradan alınan dolar, 30,2840 liradan satılıyor. 32,8990 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,9010 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,2810 lira, avronun satış fiyatı ise 32,9370 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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