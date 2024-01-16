İstanbul serbest piyasada dolar ve euro düşüşte
İstanbul serbest piyasada dolar 30,1030 liradan, avro 32,8580 liradan güne başladı. Dolar ve euro değer kaybederken, doların satış fiyatı 30,1010 lira, avronun satış fiyatı ise 32,9350 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 30,1030 liradan, avro 32,8580 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 30,1010 liradan alınan dolar, 30,1030 liradan satılıyor. 32,8560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,8580 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,1010 lira, avronun satış fiyatı ise 32,9350 lira olmuştu.