İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avronun Güncel Fiyatları
İstanbul'da serbest piyasada dolar 41,3800 liradan, avro ise 48,6130 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 41,3760, avronun satış fiyatı ise 48,6880 lira olarak gerçekleşmişti.
Serbest piyasada 41,3780 liradan alınan dolar, 41,3800 liradan satılıyor. 48,6110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,6130 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 41,3760, avronun satış fiyatı ise 48,6880 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi