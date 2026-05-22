Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 45,7430 liradan, avro 53,1140 liradan işlem görüyor. Dünkü kapanışa göre dolar ve avroda yükseliş yaşandı.
Serbest piyasada 45,7410 liradan alınan dolar 45,7430 liradan satılıyor. 53,1120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,1140 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 45,6110, avronun satış fiyatı ise 53,0560 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu