İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Güncel Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 40,3980 lira, avro ise 47,0430 lira olarak işlem görüyor. Cuma günü dolar 40,3790, avro ise 47,1460 lira değerindeydi.
İstanbul serbest piyasada dolar 40,3980 liradan, avro 47,0430 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,3960 liradan alınan dolar, 40,3980 liradan satılıyor. 47,0410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,0430 lira olarak belirlendi.
Cuma doların satış fiyatı 40,3790, avronun satış fiyatı ise 47,1460 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi