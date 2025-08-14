İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları Yükseliyor
İstanbul serbest piyasada dolar 40,7870 liradan, avro 47,8480 liradan güne başladı. Doların satış fiyatı dünde 40,7460 lira, avronun ise 47,7300 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 40,7870 liradan, avro 47,8480 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,7850 liradan alınan dolar, 40,7870 liradan satılıyor. 47,8460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,8480 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 40,7460, avronun satış fiyatı ise 47,7300 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi