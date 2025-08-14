İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları Yükseliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 40,7870 liradan, avro 47,8480 liradan güne başladı. Doların satış fiyatı dünde 40,7460 lira, avronun ise 47,7300 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,7870 liradan, avro 47,8480 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,7850 liradan alınan dolar, 40,7870 liradan satılıyor. 47,8460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,8480 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 40,7460, avronun satış fiyatı ise 47,7300 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar

Şap hastalığının vurduğu ilde vatandaşlara bu mesaj mı gitti?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Bu sefer de Muğla sallandı! İşte büyüklüğü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.