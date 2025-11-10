İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları Yükseldi
İstanbul serbest piyasada dolar 42,2350 liradan, avro 48,8370 liradan haftaya başlangıç yaptı. Cuma günü dolar 42,2140, avro ise 48,9150 liradan satılmıştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 42,2350 liradan, avro 48,8370 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 42,2330 liradan alınan dolar, 42,2350 liradan satılıyor. 48,8350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,8370 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 42,2140, avronun satış fiyatı ise 48,9150 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi