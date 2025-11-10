Haberler

İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları Yükseldi

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 42,2350 liradan, avro 48,8370 liradan haftaya başlangıç yaptı. Cuma günü dolar 42,2140, avro ise 48,9150 liradan satılmıştı.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
