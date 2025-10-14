Haberler

İstanbul serbest piyasada dolar ve avro fiyatları yükseldi

İstanbul serbest piyasada dolar 41,8220 liradan, avro 48,4890 liradan işlem görmeye başladı. Doların satış fiyatı bir önceki güne göre artış gösterdi.

Serbest piyasada 41,8200 liradan alınan dolar, 41,8220 liradan satılıyor. 48,4870 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,4890 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,8010, avronun satış fiyatı ise 48,3790 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
