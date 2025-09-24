İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları Güncellendi
İstanbul serbest piyasada dolar, 41,4360 liradan işlem görürken, avro 48,9270 liradan satışta. Önceki gün dolar 41,4010 lira, avro ise 48,9130 liradan satılmıştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 41,4360 liradan, avro 48,9270 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 41,4340 liradan alınan dolar, 41,4360 liradan satılıyor. 48,9250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,9270 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,4010, avronun satış fiyatı ise 48,9130 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi