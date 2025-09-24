Haberler

İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları Güncellendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar, 41,4360 liradan işlem görürken, avro 48,9270 liradan satışta. Önceki gün dolar 41,4010 lira, avro ise 48,9130 liradan satılmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,4360 liradan, avro 48,9270 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,4340 liradan alınan dolar, 41,4360 liradan satılıyor. 48,9250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,9270 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,4010, avronun satış fiyatı ise 48,9130 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Erdoğan'a BM zirvesinde dikkat çeken telefon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay'da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma

Köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma! Gerekçe dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.