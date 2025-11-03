İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları Belirlendi
İstanbul serbest piyasada haftaya dolar 42,0650 lira, avro ise 48,5650 liradan başladı. Dolar Cuma günü 42,0490 liradan satılmıştı.
Serbest piyasada 42,0630 liradan alınan dolar, 42,0650 liradan satılıyor. 48,5630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,5650 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 42,0490, avronun satış fiyatı ise 48,5610 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi