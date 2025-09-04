İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları Belirlendi
İstanbul serbest piyasada dolar 41,1690 liradan, avro 48,1010 liradan güne başladı. Dolar ve avro gün içerisinde küçük değişiklikler gösterdi.
Serbest piyasada 41,1670 liradan alınan dolar, 41,1690 liradan satılıyor. 48,0990 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,1010 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,1650, avronun satış fiyatı ise 48,0390 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi