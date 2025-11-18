İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları Artış Gösterdi
İstanbul serbest piyasasında dolar 42,3440 liradan, avro ise 49,1560 liradan işlem görmeye başladı. Dünkü fiyatlarla kıyaslandığında, dolarda ve avroda artış yaşandı.
İstanbul serbest piyasada dolar 42,3440 liradan, avro 49,1560 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 42,3420 liradan alınan dolar, 42,3440 liradan satılıyor. 49,1540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 49,1560 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 42,3190, avronun satış fiyatı ise 49,0900 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi