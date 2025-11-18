Haberler

İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları Artış Gösterdi

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasasında dolar 42,3440 liradan, avro ise 49,1560 liradan işlem görmeye başladı. Dünkü fiyatlarla kıyaslandığında, dolarda ve avroda artış yaşandı.

Dün doların satış fiyatı 42,3190, avronun satış fiyatı ise 49,0900 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
