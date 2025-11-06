Haberler

İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları Artış Gösterdi

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 42,1030 liradan, avro ise 48,4610 liradan işlem görmeye başladı. Doların satış fiyatı önceki güne göre yükselirken, avro da benzer şekilde değer kazandı.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,1030 liradan, avro 48,4610 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,1010 liradan alınan dolar, 42,1030 liradan satılıyor. 48,4590 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,4610 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,0910, avronun satış fiyatı ise 48,3360 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
