Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 43,6350 liradan, avro ise 52,0410 liradan güne başladı. Doların satış fiyatı bir önceki gün ile neredeyse aynı kaldı.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,6350 liradan, avro 52,0410 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,6330 liradan alınan dolar, 43,6350 liradan satılıyor. 52,0390 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 52,0410 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,6340, avronun satış fiyatı ise 51,9850 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
