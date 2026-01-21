Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 43,2930 liradan, avro ise 50,7730 liradan işlem görmeye başladı. Dün doların satış fiyatı 43,2870 lira, avronun satış fiyatı ise 50,8420 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi