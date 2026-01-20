Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 43,2780 liradan, avro ise 50,5370 liradan işlem görmeye başladı. Doların önceki günki satış fiyatı 43,2720 lira, avronun satış fiyatı ise 50,3670 lira olmuştu.
Dün doların satış fiyatı 43,2720, avronun satış fiyatı ise 50,3670 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi