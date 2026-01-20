Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 43,2780 liradan, avro ise 50,5370 liradan işlem görmeye başladı. Doların önceki günki satış fiyatı 43,2720 lira, avronun satış fiyatı ise 50,3670 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,2780 liradan, avro 50,5370 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,2760 liradan alınan dolar, 43,2780 liradan satılıyor. 50,5350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,5370 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,2720, avronun satış fiyatı ise 50,3670 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
