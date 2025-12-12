Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 42,6640 liradan, avro ise 50,1310 liradan işlem görmeye başladı. Doların ve avronun dün satış fiyatlarıyla karşılaştırıldığında yükseliş kaydedildi.
Dün doların satış fiyatı 42,6150, avronun satış fiyatı ise 50,1020 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi