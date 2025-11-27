Haberler

İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasasında dolar 42,4430 liradan, avro ise 49,3980 liradan güne başladı. Doların alım fiyatı 42,4410 lira, avronun alım fiyatı ise 49,3960 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 42,4450, avronun satış fiyatı ise 49,0410 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi

