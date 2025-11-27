İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasasında dolar 42,4430 liradan, avro ise 49,3980 liradan güne başladı. Doların alım fiyatı 42,4410 lira, avronun alım fiyatı ise 49,3960 lira olarak belirlendi.
Serbest piyasada 42,4410 liradan alınan dolar, 42,4430 liradan satılıyor. 49,3960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 49,3980 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 42,4450, avronun satış fiyatı ise 49,0410 lira olmuştu.
