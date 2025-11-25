İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 42,4490 liradan, avro 48,9380 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 42,4280, avronun satış fiyatı ise 49,0010 lira olmuştu.
Serbest piyasada 42,4470 liradan alınan dolar, 42,4490 liradan satılıyor. 48,9360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,9380 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 42,4280, avronun satış fiyatı ise 49,0010 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi