İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 42,3260 liradan, avro 49,3490 liradan güne başladı. Önceki gün doların satış fiyatı 42,2360, avronun ise 49,2500 lira olarak gerçekleşmişti.
Serbest piyasada 42,3240 liradan alınan dolar, 42,3260 liradan satılıyor. 49,3470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 49,3490 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 42,2360, avronun satış fiyatı ise 49,2500 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi