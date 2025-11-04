İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 42,0690 liradan, avro 48,4730 liradan güne başladı. Doların satış fiyatı dün 42,0460 lira, avronun ise 48,4420 lira olmuştu.
Serbest piyasada 42,0670 liradan alınan dolar, 42,0690 liradan satılıyor. 48,4710 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,4730 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 42,0460, avronun satış fiyatı ise 48,4420 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi