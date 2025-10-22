İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 41,9790 liradan, avro 48,7880 liradan işlem görmeye başladı. Doların önceki günkü satış fiyatı 41,9480 lira, avronun ise 48,7590 liraydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 41,9790 liradan, avro 48,7880 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 41,9770 liradan alınan dolar, 41,9790 liradan satılıyor. 48,7860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,7880 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,9480, avronun satış fiyatı ise 48,7590 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi