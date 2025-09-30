Haberler

İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 41,5840 liradan, avro 48,8460 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 41,5770, avronun satış fiyatı ise 48,8640 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
