İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 41,4450 liradan, avro ise 48,9380 liradan işlem görmeye başladı. Doların dün satış fiyatı 41,3790 lira, avronun ise 48,7590 lira olarak belirlenmişti.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi