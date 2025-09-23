Haberler

İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 41,4450 liradan, avro ise 48,9380 liradan işlem görmeye başladı. Doların dün satış fiyatı 41,3790 lira, avronun ise 48,7590 lira olarak belirlenmişti.

Serbest piyasada 41,4430 liradan alınan dolar, 41,4450 liradan satılıyor. 48,9360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,9380 lira oldu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
