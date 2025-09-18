Haberler

İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 41,3230 liradan, avro ise 48,8330 liradan güne başladı. Dolar öncesinde 41,2840, avro ise 48,9650 liradan işlem görüyordu.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,3230 liradan, avro 48,8330 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,3210 liradan alınan dolar, 41,3230 liradan satılıyor. 48,8310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,8330 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,2840, avronun satış fiyatı ise 48,9650 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Türkiye'nin 74 senelik dev şirketi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 74 senelik dev şirketi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'u daha önce hiç böyle görmediniz

Ali Koç'u daha önce hiç böyle görmediniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.