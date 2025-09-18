İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 41,3230 liradan, avro ise 48,8330 liradan güne başladı. Dolar öncesinde 41,2840, avro ise 48,9650 liradan işlem görüyordu.
İstanbul serbest piyasada dolar 41,3230 liradan, avro 48,8330 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 41,3210 liradan alınan dolar, 41,3230 liradan satılıyor. 48,8310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,8330 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,2840, avronun satış fiyatı ise 48,9650 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi