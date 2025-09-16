Haberler

İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 41,3130 liradan, avro 48,7030 liradan güne başladı. Doların önceki satış fiyatı 41,2900 lira, avronun ise 48,5820 lira olmuştu.

Serbest piyasada 41,3110 liradan alınan dolar, 41,3130 liradan satılıyor. 48,7010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,7030 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,2900, avronun satış fiyatı ise 48,5820 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
