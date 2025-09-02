İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 41,1440 liradan, avro ise 48,1550 liradan güne başladı. Dün dolar 41,1070, avro ise 48,1650 lira seviyesindeydi.
İstanbul serbest piyasada dolar 41,1440 liradan, avro 48,1550 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 41,1420 liradan alınan dolar, 41,1440 liradan satılıyor. 48,1530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,1550 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,1070, avronun satış fiyatı ise 48,1650 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi