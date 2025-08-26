İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 41,0110 liradan, avro 47,7790 liradan işlem görmeye başladı. Dünkü fiyatlarla karşılaştırıldığında dolar ve avronun satış fiyatlarında değişiklikler gözlemlendi.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,0110 liradan, avro 47,7790 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,0090 liradan alınan dolar, 41,0110 liradan satılıyor. 47,7770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,7790 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 40,9950, avronun satış fiyatı ise 47,9990 lira olmuştu.

