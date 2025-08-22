İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolara 41,0130 lira, avroya ise 47,5590 lira üzerinden başlandı. Dün dolar 40,9390 lira, avro ise 47,6880 liradan satılmıştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 41,0130 liradan, avro 47,5590 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 41,0110 liradan alınan dolar, 41,0130 liradan satılıyor. 47,5570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,5590 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 40,9390, avronun satış fiyatı ise 47,6880 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi