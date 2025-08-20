İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 40,9180 liradan, avro ise 47,6660 liradan işlemlere başladı. Doların dün kapanış fiyatı 40,8880 lira, avronun kapanış fiyatı ise 47,7810 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,9180 liradan, avro 47,6660 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,9160 liradan alınan dolar, 40,9180 liradan satılıyor. 47,6640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,6660 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 40,8880, avronun satış fiyatı ise 47,7810 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
