İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 40,5740 lira, avro ise 47,0310 lira olarak işlem görüyor. Dünkü fiyatlarla kıyaslandığında doların satış fiyatında küçük bir artış gözlemleniyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,5740 liradan, avro 47,0310 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,5720 liradan alınan dolar, 40,5740 liradan satılıyor. 47,0290 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,0310 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,5600, avronun satış fiyatı ise 47,2220 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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