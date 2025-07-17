İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 40,2650 liradan, avro 46,9010 liradan güne başladı. Dolar dün 40,2450, avro ise 46,6160 liradan işlem görmüştü.
İstanbul serbest piyasada dolar 40,2650 liradan, avro 46,9010 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,2630 liradan alınan dolar, 40,2650 liradan satılıyor. 46,8090 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 46,9010 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 40,2450, avronun satış fiyatı ise 46,6160 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi