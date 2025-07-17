İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 40,2650 liradan, avro 46,9010 liradan güne başladı. Dolar dün 40,2450, avro ise 46,6160 liradan işlem görmüştü.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,2650 liradan, avro 46,9010 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,2630 liradan alınan dolar, 40,2650 liradan satılıyor. 46,8090 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 46,9010 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,2450, avronun satış fiyatı ise 46,6160 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Yüzlerce Dürzi Suriye sınırını aştı, Süveyda'da İsrail bayrakları açıldı

Suriye'ye girer girmez İsrail bayraklarını asmaya başladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama

Kan donduran vahşette çok sayıda tutuklama kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.