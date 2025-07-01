İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

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İstanbul serbest piyasasında dolar 39,8750 liradan, avro ise 47,0390 liradan işlem görmeye başladı. Doların önceki günkü satış fiyatı 39,8040 lira, avronun ise 46,7140 lira olarak kaydedilmişti.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,8750 liradan, avro 47,0390 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 39,8730 liradan alınan dolar, 39,8750 liradan satılıyor. 47,0370 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,0390 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,8040, avronun satış fiyatı ise 46,7140 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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