İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada doları 39,6250 liradan, avroyu 46,0830 liradan güne başladı. Dolar, dün 39,6250 liradan satılırken, avro 46,0010 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,6250 liradan, avro 46,0830 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 39,6230 liradan alınan dolar, 39,6250 liradan satılıyor. 46,0810 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 46,0830 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,6250, avronun satış fiyatı ise 46,0010 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail fevkalade yanıldı

Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail fevkalade yanıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yüz yüze görüştü: Gazze'deki trajedi bir an önce sona ermeli

Erdoğan ile Trump'tan yıllar sonra yüz yüze görüşme
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor

Uçaklarda yeni dönem! O ücret artık alınmayacak
İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı

Ateşkes sonrası İran'dan gündem yaratacak nükleer açıklaması
Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir

Ateşkesin ardından Çin'e seslendi: Artık devam edebilirsiniz
Dursun Özbek'ten ayrılığa veto

Ayrılığa veto: Kesinlikle satılmayacak
Cuesta'dan Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuracak haber

Cuesta'dan Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuracak haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.