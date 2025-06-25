İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada doları 39,6250 liradan, avroyu 46,0830 liradan güne başladı. Dolar, dün 39,6250 liradan satılırken, avro 46,0010 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 39,6250 liradan, avro 46,0830 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,6230 liradan alınan dolar, 39,6250 liradan satılıyor. 46,0810 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 46,0830 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,6250, avronun satış fiyatı ise 46,0010 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi