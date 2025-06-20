İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

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İstanbul serbest piyasada doların satış fiyatı 39,6490 lira, avronun satış fiyatı ise 45,7710 lira olarak belirlendi. Dolar ve avro fiyatları bir önceki güne göre artış göstermiştir.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,6490 liradan, avro 45,7710 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 39,6470 liradan alınan dolar, 39,6490 liradan satılıyor. 45,7690 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 45,7710 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,5660, avronun satış fiyatı ise 45,5430 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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