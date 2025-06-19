İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasasında dolar 39,5330 liradan, avro ise 45,4260 liradan işlem görüyor. Dünkü fiyatlarla kıyaslandığında dolar ve avroda küçük değişiklikler gözlemlendi.
İstanbul serbest piyasada dolar 39,5330 liradan, avro 45,4260 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,5310 liradan alınan dolar, 39,5330 liradan satılıyor. 45,4240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 45,4260 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,5190, avronun satış fiyatı ise 45,4500 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi