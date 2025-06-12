İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada bugün dolar 39,1990 lira, avro ise 44,3020 liradan işlem görüyor. Doların önceki gün satış fiyatı 39,1850 lira, avronun ise 45,0130 lira olarak kaydedilmişti.
İstanbul serbest piyasada dolar 39,1990 liradan, avro 44,3020 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,1970 liradan alınan dolar, 39,1990 liradan satılıyor. 44,3000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,3020 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,1850, avronun satış fiyatı ise 45,0130 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi