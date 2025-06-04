İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 39,1430 liradan, avro ise 44,5410 liradan güne başladı. Önceki gün doların satış fiyatı 39,1330, avronun ise 44,5580 lira olarak kaydedilmişti.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,1430 liradan, avro 44,5410 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 39,1410 liradan alınan dolar, 39,1430 liradan satılıyor. 44,5390 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,5410 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,1330, avronun satış fiyatı ise 44,5580 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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