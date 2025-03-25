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İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 37,9760 liradan, avro 41,0250 liradan işlem görüyor. Önceki gün doların satış fiyatı 37,9980 lira, avronun satış fiyatı ise 41,0120 lira olarak kaydedilmişti.

İstanbul serbest piyasada dolar 37,9760 liradan, avro 41,0250 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 37,9740 liradan alınan dolar, 37,9760 liradan satılıyor. 41,0230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 41,0250 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 37,9980 lira, avronun satış fiyatı ise 41,0120 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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