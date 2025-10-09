İstanbul Serbest Piyasa Döviz Kurları
İstanbul serbest piyasada dolar 41,7210 lira, avro ise 48,7100 liradan işlem görüyor. Dünkü değerlerle kıyaslandığında dolarda küçük bir artış gözlemlendi.
Serbest piyasada 41,7190 liradan alınan dolar, 41,7210 liradan satılıyor. 48,7080 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,7100 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,7130, avronun satış fiyatı ise 48,5520 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi