İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Avro Güncel Değerleri

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İstanbul serbest piyasada dolar 40,4530 liradan, avro ise 47,7690 liradan güne başladı. Doların önceki günkü satış fiyatı 40,5430 iken, avronun satış fiyatı 47,4780 lira olarak kaydedilmişti.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,4530 liradan, avro 47,7690 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,4510 liradan alınan dolar, 40,4530 liradan satılıyor. 47,7670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,7690 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,5430, avronun satış fiyatı ise 47,4780 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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