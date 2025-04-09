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İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar 38,0050 Lira, Avro 42,0320 Lira

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İstanbul serbest piyasada dolar 38,0050 liradan, avro 42,0320 liradan işlem görüyor. Önceki gün doların satış fiyatı 38,0010 lira, avro ise 41,5610 lira olarak belirlenmişti.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0050 liradan, avro 42,0320 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,0030 liradan alınan dolar, 38,0050 liradan satılıyor. 42,0300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 42,0320 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,0010 lira, avronun satış fiyatı ise 41,5610 lira olmuştu.

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Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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